Зуева Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Петрова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Зуев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Тимофей
Смерть
Неизвестно