Зуева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Петрова Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Зуев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Зуев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Зуев Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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