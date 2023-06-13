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Елена
Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
Не указана
Дети
Дарья
Добавил:
АД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Дарья
Отец ребёнка: не указан
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