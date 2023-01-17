Кулик Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 08.08.1980 по 06.04.2005
Сын: Кулик Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кулик Татьяна Ивановна
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулик Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кулик Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Татьяна Ивановна