Кулик Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик Александр Владимирович

Кулик Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 08.08.1980 по 06.04.2005

Сын: Кулик Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кулик Татьяна Ивановна

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулик Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кулик Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Татьяна Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close