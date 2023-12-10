Иванова Гликерия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1868 ст.
Дата смерти10.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1892 ст.
Отец ребёнка: Иванов Наум Иванович
Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
10.03.1956
Володарский, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)