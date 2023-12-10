Иванова Гликерия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Гликерия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1868 ст.

Дата смерти

10.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1892 ст.

Сын: Иванов Афанасий Наумович

Отец ребёнка: Иванов Наум Иванович

Кудемеры, Козловский район, Чувашская Республика
Смерть
10.03.1956
Володарский, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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