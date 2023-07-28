Перваков Феофил (Феофан) Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Перваков Семен Саввов
Бракосочетание
26.05.1774
ф.203, оп.745, д.636 Метрические книги Коломенского, Бронницкого и Серпуховского уездов 1774г | СФ
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)
Мать ребёнка: Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Феофанова
Мать ребёнка: Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Смерть
1820