Перваков Феофил (Феофан) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Феофил (Феофан) Семенов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Перваков Семен Саввов

Мать: Первакова Марфа Васильева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
26.05.1774

Жена: Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.636 Метрические книги Коломенского, Бронницкого и Серпуховского уездов 1774г | СФ
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Перваков Сидор Феофилов (Феофанов)

Мать ребёнка: Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Феофанова

Мать ребёнка: Первакова Авдотья (Евдокия) Давыдова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Смерть
1820
Тимшино, Егорьевск, Московская область