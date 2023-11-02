Журавкова (Красноперова) Зоя Николаевна
Место рожденияОмская область, Тарский район, Шкитовка
Дата рождения02.02.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936
Омская область, Тарский район, Шкитовка
Рождение ребёнка
27.01.1959
Сын: Журавков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Журавков Николай Федорович
Рождение ребёнка
02.05.1971
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Журавков Николай Федорович