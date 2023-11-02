Журавкова (Красноперова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавкова (Красноперова) Зоя Николаевна

Место рождения

Омская область, Тарский район, Шкитовка

Дата рождения

02.02.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936

Отец: Красноперов Николай Матвеевич

Мать: Красноперова Мария Петровна

Омская область, Тарский район, Шкитовка
Рождение ребёнка
27.01.1959

Сын: Журавков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Журавков Николай Федорович

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.05.1971

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Журавков Николай Федорович

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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