Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Костяков Ярослав Викторович
Костяков Ярослав Викторович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
23.05.2023
Пол
Мужской
Отец
Костяков Виктор Владимирович
1990 г.р.
Мать
Костякова (Саутина) Анастасия Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2023
Отец:
Костяков Виктор Владимирович
Мать:
Костякова Анастасия Сергеевна
Тула
, город Тула, Тульская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия