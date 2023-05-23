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Костяков Ярослав Викторович

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

23.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2023

Отец: Костяков Виктор Владимирович

Мать: Костякова Анастасия Сергеевна

Тула, город Тула, Тульская область
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