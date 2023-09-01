Андреева Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1987
Дочь: Албутова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1989
Дочь: Иванова Инна Владимировна
Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович
Индырчи, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.12.2007
Сын: Андреев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно