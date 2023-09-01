Андреева Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1987

Дочь: Албутова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
29.11.1989

Дочь: Иванова Инна Владимировна

Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
17.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович

Индырчи, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.12.2007

Сын: Андреев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Андреев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Владимир Михайлович

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