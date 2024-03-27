Аухадиев Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аухадиев Мансур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аухадиев Хабибрахман

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аухадиева Рамзия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аухадиева Рамзия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аухадиева Рамзия

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аухадиева Рамзия

Смерть
Неизвестно

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