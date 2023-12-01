Тимофеев Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Степан Иванович

Тимофеев Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Тимофеев Иван

Мать: Тимофеева Зиновия

Витебская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1917

Дочь: Мамутина Евфросинья Степановна

Мать ребёнка: Тимофеева Мария Ивановна

Вознесенка, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close