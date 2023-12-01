Тимофеев Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Тимофеев Иван
Мать: Тимофеева Зиновия
Витебская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1917
Дочь: Мамутина Евфросинья Степановна
Мать ребёнка: Тимофеева Мария Ивановна
Вознесенка, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно