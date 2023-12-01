Новиков Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти11.12.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Новиков Дмитрий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1915 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1917 ст.
Сын: Новиков Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.12.1957
Пермь, Пермский, Пермский край