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Новиков Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

11.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Новиков Дмитрий Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1915 ст.

Жена: Новикова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
27.03.1917 ст.

Сын: Новиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Килеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.12.1957
Пермь, Пермский, Пермский край
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