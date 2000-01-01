Тавостина Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тавостина Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тавостин Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Тавостин Игнатий Иванович

До революции был мальчиком отправлен в Санкт-Петербург в посудо-хозяйственную лавку работать. Работал рассыльным по доставке. Революцию встретил в Петрограде. После революции вернулся домой, в деревню... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Тавостин Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Тавостин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
С 1903 по 1904

Сын: Тавостин Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Тавостин Игнатий Иванович

Участник Великой Отечественной войны.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тавостин Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Тавостин Игнатий Иванович

Во время войны был эвакуирован с заводом в город Уфа. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Реквизиты документа – ГАРФ фонд Р752 опись 4, единица хранения 387.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Тавостин Игнатий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тавостин Игнатий Иванович

Смерть
Неизвестно
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