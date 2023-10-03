Баландина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти25.08.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Баландин Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Баландин Афанасий Ананьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Баландин Афанасий Ананьевич
Смерть
25.08.1869
Федоровка, Шацкий район, Рязанская область