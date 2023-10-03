Баландина Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

25.08.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Баландин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Баландин Афанасий Ананьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Баландин Афанасий Ананьевич

Смерть
25.08.1869
Федоровка, Шацкий район, Рязанская область
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