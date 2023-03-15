Гродецкая (Тульчинская) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тульчинский Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гродецкий Виталий
Рождение ребёнка
30.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гродецкий Виталий
Смерть
Неизвестно