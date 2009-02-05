(Павловская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павловская) Мария

Место рождения

Украина

Дата рождения

15.09.1932

Дата смерти

05.02.2009

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932

Отец: Павловский Пантелей

Мать: Надежда

Украина
Рождение ребёнка
01.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойченко Василий

Молдавия
Рождение ребёнка
09.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бойченко Василий

Смерть
05.02.2009
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