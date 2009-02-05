(Павловская) Мария
Место рожденияУкраина
Дата рождения15.09.1932
Дата смерти05.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932
Отец: Павловский Пантелей
Мать: Надежда
Украина
Рождение ребёнка
01.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойченко Василий
Молдавия
Рождение ребёнка
09.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бойченко Василий
Смерть
05.02.2009