Чорабай (Тышлек Гагуц) Дёма Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧорабай (Тышлек Гагуц) Дёма Юрьевна

Чорабай (Тышлек Гагуц) Дёма Юрьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Тышлек Гагуц Юрий

Мать: Тышлек Гагуц ?

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close