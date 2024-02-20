Чорабай (Тышлек Гагуц) Дёма Юрьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Тышлек Гагуц Юрий
Мать: Тышлек Гагуц ?
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно