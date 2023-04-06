Пасынков Артемий (Артюшка) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Артемий (Артюшка) Ильин

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Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1633 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов

Мать: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Пасынков Сава Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Пасынков Логин Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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