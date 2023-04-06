Пасынков Артемий (Артюшка) Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710