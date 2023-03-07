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Кощеева Ольга Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1876 ст.

Дочь: Кощеева Анна Терентьева

Отец ребёнка: Кощеев Терентий Леонтиев

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1880

Сын: Кощеев Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Кощеев Терентий Леонтиев

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1882 ст.

Сын: Кощеев Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Кощеев Терентий Леонтиев

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Терентий Леонтиев

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1897
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