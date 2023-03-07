Кощеева Ольга Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1876 ст.
Дочь: Кощеева Анна Терентьева
Отец ребёнка: Кощеев Терентий Леонтиев
Рождение ребёнка
?.01.1880
Сын: Кощеев Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Кощеев Терентий Леонтиев
Рождение ребёнка
09.08.1882 ст.
Сын: Кощеев Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Кощеев Терентий Леонтиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1897