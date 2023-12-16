Агафья Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти05.12.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Корнеев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Игнат Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Гальцева Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Михайлович
Смерть
05.12.1901 ст.