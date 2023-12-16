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Агафья Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.12.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Корнеев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Игнат Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Гальцева Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Михайлович

Смерть
05.12.1901 ст.
Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
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