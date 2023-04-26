Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Муценик Александр

Мать ребёнка: Муценик Вероника

д. Борзуновка
Рождение ребёнка
01.08.1932

Сын: Муценик Юрис (Егор)

Мать ребёнка: Муценик Вероника

Екатеринбург
Рождение ребёнка
30.10.1936

Сын: Муценик Альберт

Мать ребёнка: Муценик Вероника

Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муценик Вероника

Смерть
Неизвестно
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