Муценик(Муценикс) Пётр (Петерис)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Муценик Александр
Мать ребёнка: Муценик Вероника
д. Борзуновка
Рождение ребёнка
01.08.1932
Сын: Муценик Юрис (Егор)
Мать ребёнка: Муценик Вероника
Екатеринбург
Рождение ребёнка
30.10.1936
Сын: Муценик Альберт
Мать ребёнка: Муценик Вероника
Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муценик Вероника
Смерть
Неизвестно