Козлов Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения12.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1884
Бракосочетание
06.11.1909
Жена: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1910
Дочь: Козлова Наталья Никитична
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1913
Дочь: Козлова Александра Никитична
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1914
Дочь: Козлова Мария Никитична
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Козлова Валентина Никитична
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Козлова Анна Никитична
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Козлова Демна (Домна) Никитична
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Козлова Анисия Никитична
Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно