Козлов Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Никита Иванович

Козлов Никита Иванович

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

12.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1884

Отец: Козлов Иоанн (Иван) Тимофеевич

Мать: Козлова Пелагея Григорьевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
06.11.1909

Жена: Козлова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1910

Дочь: Козлова Наталья Никитична

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Дочь: Козлова Александра Никитична

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
?.05.1914

Дочь: Козлова Мария Никитична

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Козлова Валентина Никитична

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Козлова Анна Никитична

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Козлова Демна (Домна) Никитична

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Козлова Анисия Никитична

Мать ребёнка: Козлова Елена Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close