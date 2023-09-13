Чугунов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Михаил Иванович

Мать: Дубавская Пелагея

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