Клим Филонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клим Филонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Филон

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1796
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