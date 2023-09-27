Полажай (Данько) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полажай (Данько) Анна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Полажай Федот

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Белозерова Елена

Отец ребёнка: Полажай Федот

Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Полажай Яков

Отец ребёнка: Полажай Федот

Россия
Рождение ребёнка
1912

Сын: Полажай Иван

Отец ребёнка: Полажай Федот

Россия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Полажай Михаил

Отец ребёнка: Полажай Федот

Россия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Полажай Федот

Смерть
Неизвестно
Россия
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