Полажай (Данько) Анна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Полажай Федот
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Белозерова Елена
Отец ребёнка: Полажай Федот
Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Полажай Яков
Отец ребёнка: Полажай Федот
Россия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Полажай Иван
Отец ребёнка: Полажай Федот
Россия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Полажай Михаил
Отец ребёнка: Полажай Федот
Россия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Полажай Федот
Смерть
Неизвестно
Россия