Лайкова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайкова Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1907

Дочь: Кайнова Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Лайков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Лайков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародедова Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Лайков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Лайков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лайков Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Лайков Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лайков Ананий Емельянович

Отец ребёнка: Лайков Емельян

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