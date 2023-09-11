Лайкова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1907
Дочь: Кайнова Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Лайков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Лайков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародедова Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Лайков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Лайков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лайков Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Лайков Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лайков Ананий Емельянович
Отец ребёнка: Лайков Емельян