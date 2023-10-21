Банников Георгий Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1906
Жена: Параскева Григорьевна
Крещёнка, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно