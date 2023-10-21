Банников Георгий Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Георгий Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1906

Жена: Параскева Григорьевна

Крещёнка, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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