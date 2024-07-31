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Маслов Наум

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

20.11.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Маслов Иосиф (Осип)

Мать: Пелагея Антоновна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Тихон

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Маслов Александр

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Маслов Тимофей

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.03.1870

Дочь: (Маслова) Евдокия

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.01.1875

Дочь: (Маслова) Домника

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.04.1880

Сын: Маслов Аристон

Мать ребёнка: Параскева Павловна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
20.11.1905
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Катар желудка
Похороны
Неизвестно

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