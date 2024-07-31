Маслов Наум
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти20.11.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Маслов Иосиф (Осип)
Мать: Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Тихон
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Маслов Александр
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Маслов Тимофей
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1870
Дочь: (Маслова) Евдокия
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1875
Дочь: (Маслова) Домника
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Рождение ребёнка
14.04.1880
Сын: Маслов Аристон
Мать ребёнка: Параскева Павловна
Смерть
20.11.1905
Причина смерти: Катар желудка
Похороны
Неизвестно