Казанник Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Казанник Григорий Васильевич
Мать: Казанник Елена
Место жительства
1811
дом №91
Место жительства
1816
дом №135
Место жительства
1834
дом №115
Рождение ребёнка
1842
Сын: Казанник Даниил Никифорович
Мать ребёнка: Казанник Агафья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Казанник Агафья
Место жительства
1850
дом №92
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанник Агафья
Смерть
Неизвестно