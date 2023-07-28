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Казанник Никифор Григорьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Казанник Григорий Васильевич

Мать: Казанник Елена

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1811
Криски, Чернігівська область
дом №91
Место жительства
1816
Криски, Чернігівська область
дом №135
Место жительства
1834
Криски, Чернігівська область
дом №115
Рождение ребёнка
1842

Сын: Казанник Даниил Никифорович

Мать ребёнка: Казанник Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Казанник Агафья

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №92
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанник Агафья

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно