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Макмак Яков Ставриев

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1915

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Макмак Ставрий Федорович

Мать: Макмак Варвара Георгиевна

Смерть
1915