Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Сын: Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845