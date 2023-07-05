Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1806

Сын: Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1845
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область