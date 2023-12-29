Литвинов Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Литвинова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно