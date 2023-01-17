Маринкин Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1962
Дата смерти25.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1962
Отец: Медведев Иван
Рождение ребёнка
21.09.1984
Дочь: Машина Мария Игоревна
Мать ребёнка: Лозовая Жанна Николаевна
Рождение ребёнка
11.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лозовая Жанна Николаевна
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.05.1992