Маринкин Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринкин Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1962

Дата смерти

25.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1962

Отец: Медведев Иван

Мать: Маринкина Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
21.09.1984

Дочь: Машина Мария Игоревна

Мать ребёнка: Лозовая Жанна Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лозовая Жанна Николаевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.05.1992
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