Степанова Параскева Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев
Рождение ребёнка
28.06.1898
Дочь: Феврония Михеева
Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Юлиана Михеева
Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев
Рождение ребёнка
15.08.1904
Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев
Рождение ребёнка
23.06.1907
Дочь: Анна Михеева
Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев