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Степанова Параскева Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Степанов Гавриил Михеев

Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1898

Дочь: Феврония Михеева

Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Юлиана Михеева

Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Степанов Максим Михеев

Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1907

Дочь: Анна Михеева

Отец ребёнка: Степанов Михей Николаев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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