Кобец Сергей Генадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1980
Отец: Кобец Генадий
Мать: Кобец Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
29.09.2003
Дочь: Кобец Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Кобец Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
24.12.2007
Дочь: Кобец Любава Сергеевна
Мать ребёнка: Кобец Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
24.07.2016
Дочь: Кобец Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Кобец Светлана Сергеевна