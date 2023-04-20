Кобец Сергей Генадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобец Сергей Генадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1980

Отец: Кобец Генадий

Мать: Кобец Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
29.09.2003

Дочь: Кобец Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Кобец Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
24.12.2007

Дочь: Кобец Любава Сергеевна

Мать ребёнка: Кобец Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
24.07.2016

Дочь: Кобец Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Кобец Светлана Сергеевна

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