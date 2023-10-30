Елишева (Антипова) Агрипина Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елишева (Антипова) Агрипина Ксенофонтова

Место рождения

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
09.02.1875

Муж: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

он 1-20 лет она 1-18 лет #007470343 №398
Рождение ребёнка
12.01.1876

Сын: Иличев Савва Гуриев

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Рождение ребёнка
21.12.1877

Дочь: Иулиания Гуриева

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: Параскева Гуриева

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Макрина Гуриева

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Иличев Матфей Гуриев

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1888 ст.

Дочь: Мария Гуриева

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
мать Аграфена Селифанова?
Рождение ребёнка
25.12.1889

Дочь: Анисия Гуриева

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1891 ст.

Дочь: София Гуриева

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1893 ст.

Сын: Еличев Симеон Гуриев

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
03.01.1893 #007470344 №144
Рождение ребёнка
07.02.1896

Дочь: Анна Гуриева

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1898

Сын: Елишев Александр Гуриев

Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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