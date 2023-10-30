Елишева (Антипова) Агрипина Ксенофонтова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1875
он 1-20 лет она 1-18 лет #007470343 №398
Рождение ребёнка
12.01.1876
Сын: Иличев Савва Гуриев
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
21.12.1877
Дочь: Иулиания Гуриева
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: Параскева Гуриева
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Макрина Гуриева
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Иличев Матфей Гуриев
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
30.05.1888 ст.
Дочь: Мария Гуриева
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
мать Аграфена Селифанова?
Рождение ребёнка
25.12.1889
Дочь: Анисия Гуриева
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
10.09.1891 ст.
Дочь: София Гуриева
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1893 ст.
Сын: Еличев Симеон Гуриев
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
03.01.1893 #007470344 №144
Рождение ребёнка
07.02.1896
Дочь: Анна Гуриева
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Рождение ребёнка
15.11.1898
Отец ребёнка: Елич(ш)ев Гурий Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно