Степанида Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Возраст в разных источниках меняется: по ИВ 1771 года - примерно 1729 г.р. по РС-3 1762 года - возраст 30 лет, взята из села Мансурово по РС-4 1782 года - примерно 1733 г.р.
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Первый документально подтвержденный носитель фамилии Сиверов в селе Рождествено в моем роду
Смерть
Неизвестно