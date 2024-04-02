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Степанида Иванова

Место рождения

Мансурово, Сараловская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Мансурово, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Возраст в разных источниках меняется: по ИВ 1771 года - примерно 1729 г.р. по РС-3 1762 года - возраст 30 лет, взята из села Мансурово по РС-4 1782 года - примерно 1733 г.р.
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сиверов Агафон Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождествено, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Первый документально подтвержденный носитель фамилии Сиверов в селе Рождествено в моем роду
Смерть
Неизвестно
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