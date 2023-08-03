(Татар) Лариса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Татар) Лариса Васильевна

(Татар) Лариса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Татар Василий Федорович

Мать: Татар Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Константинович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахчисарай Федор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахчисарай Федор Константинович

Смерть
Неизвестно