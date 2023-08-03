(Татар) Лариса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Константинович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахчисарай Федор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно