Илюшина (Кузнецова) Варвара Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшина (Кузнецова) Варвара Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин Александр Павлович

Рождение ребёнка
09.02.1902

Дочь: Егорова (Илюшина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Илюшин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1910

Дочь: Спиридонова (Илюшина) Василиса Александровна

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Илюшин Иван Александрович

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Илюшин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.07.1917

Сын: Илюшин Павел Александрович

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Илюшин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Илюшин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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