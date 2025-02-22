Илюшина (Кузнецова) Варвара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кузнецова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1902
Дочь: Егорова (Илюшина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1907
Сын: Илюшин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
19.01.1910
Дочь: Спиридонова (Илюшина) Василиса Александровна
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Илюшин Иван Александрович
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Илюшин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1917
Сын: Илюшин Павел Александрович
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Илюшин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Илюшин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Илюшин Александр Павлович
Смерть
Неизвестно