Шемонаев (Неизвестно) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Неизвестно) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1848

Сын: Шемонаев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шемонаев Фёдор Неизвестно

Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1848. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.881
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Фёдор Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
жена крестьянина
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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