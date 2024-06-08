Matrena Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Matrena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

1851 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Michael

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kuropatkin Semen

Рождение ребёнка
15.07.1851

Дочь: Bazhanova (Kuropatkina) Christina

Отец ребёнка: Kuropatkin Semen

Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Praskovia

Отец ребёнка: не указан

Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
20.05.1857

Сын: Nikifor

Отец ребёнка: не указан

Spiridonovka, Tataria, Russia
Смерть
Неизвестно

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