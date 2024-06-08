Matrena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Michael
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kuropatkin Semen
Рождение ребёнка
15.07.1851
Дочь: Bazhanova (Kuropatkina) Christina
Отец ребёнка: Kuropatkin Semen
Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Praskovia
Отец ребёнка: не указан
Spiridonovka, Tataria, Russia
Рождение ребёнка
20.05.1857
Сын: Nikifor
Отец ребёнка: не указан
Spiridonovka, Tataria, Russia
Смерть
Неизвестно