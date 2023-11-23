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Красносельский, мл. Павел Григорьев
Красносельский, мл. Павел Григорьев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Пол
Мужской
Отец
Красносельский Григорий Стефанов
1789 г.р.
Мать
(Красносельская) Анна Дмитриева
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Красносельский Григорий Стефанов
Мать:
Анна Дмитриева
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