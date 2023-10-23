Добровольская (Самылина) Юлия Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1986
Отец: не указан
Мать: Лашова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
14.03.2005
Дочь: Самылина Эвилина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан