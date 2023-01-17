Клинкова Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1901
Сын: Клинков Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Клинков Филипп Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1911
Сын: Клинков Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Клинков Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно