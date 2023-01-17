Клинкова Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинкова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1901

Сын: Клинков Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Клинков Филипп Петрович

Быстрое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1911

Сын: Клинков Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Клинков Филипп Петрович

Быстрое, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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