Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

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Место рождения

Безгузово, Кашинский, Тверская область

Дата рождения

04.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1876

Отец: Фёдор

Мать: Екатерина

Безгузово, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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