Колобовников Михаил Кириллович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1794
Сын: Колобовников Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Колобовников Еким Михайлович
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Афанасия Михайловна
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Колобовников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно