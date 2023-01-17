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Колобовников Михаил Кириллович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Колобовников Кирилл

Мать: Колобовникова Прасковья Авдеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Колобовников Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Колобовников Еким Михайлович

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Афанасия Михайловна

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Колобовников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Авдотья Елистратовна

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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