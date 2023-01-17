Козлов Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1943
Место жительства
С 1943 по 1948
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1948 по 1980
Смерть
1980