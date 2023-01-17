Козлов Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Константин Васильевич

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1943
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1943 по 1948
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1948 по 1980
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1980
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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