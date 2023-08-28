Левашева Ефимия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева Ефимия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Левашев Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1886

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Левашев Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.08.1889

Сын: Левашев Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Левашев Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.01.1892

Дочь: Мелания Михайлова

Отец ребёнка: Левашев Михаил Филиппов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков ?

Смерть
20.03.1904
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
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