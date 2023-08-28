Левашева Ефимия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти20.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1886
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Левашев Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
18.08.1889
Отец ребёнка: Левашев Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
?.01.1892
Дочь: Мелания Михайлова
Отец ребёнка: Левашев Михаил Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишков ?
Смерть
20.03.1904
Причина смерти: от старости