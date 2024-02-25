Статейкина (Попова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Статейкин Владимир Елисеевич
Отец ребёнка: Статейкин Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
16.03.1928
Сын: Статейкин Павел Елисеевич
Отец ребёнка: Статейкин Елисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статейкина Вероника Елисеевна
Отец ребёнка: Статейкин Елисей Алексеевич