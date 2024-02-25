Статейкина (Попова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Статейкина (Попова) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Статейкин Владимир Елисеевич

Отец ребёнка: Статейкин Елисей Алексеевич

Рождение ребёнка
16.03.1928

Сын: Статейкин Павел Елисеевич

Отец ребёнка: Статейкин Елисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статейкина Вероника Елисеевна

Отец ребёнка: Статейкин Елисей Алексеевич

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