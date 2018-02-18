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Смирнов Дмитрий Валерьевич
Смирнов Дмитрий Валерьевич
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
18.02.2018
Пол
Мужской
Отец
Смирнов Виктор Валерьевич
1990 г.р.
Мать
Смирнова (Матющенко) Вера Николаевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2018
Отец:
Смирнов Виктор Валерьевич
Мать:
Смирнова Вера Николаевна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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