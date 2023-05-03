Хвостикова (Янченкова) Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1883 ст.
Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1886
Дочь: Сорокина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1888
Дочь: Хвостикова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Хвостикова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1893
Сын: Хвостиков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1898
Сын: Хвостиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1902
Сын: Хвостиков Антоний Васильевич
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1903
Дочь: Хвостикова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1906
Дочь: Хвостикова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно