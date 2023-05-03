Хвостикова (Янченкова) Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова (Янченкова) Ирина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1883 ст.

Муж: Хвостиков Василий Иванович

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.11.1886

Дочь: Сорокина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1888

Дочь: Хвостикова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Хвостикова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1893

Сын: Хвостиков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1898

Сын: Хвостиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Хвостиков Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1903

Дочь: Хвостикова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1906

Дочь: Хвостикова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Хвостиков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно